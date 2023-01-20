«Арсенал» объявил о трансфере полузащитника «Брайтона» Троссарда

Сегодня, 18:40
«Арсенал» на официальном сайте объявил о трансфере полузащитника «Брайтона» Леандро Троссарда.
28-летний бельгиец заключил с лондонским клубом долгосрочный контракт.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 21 миллион фунтов стерлингов, еще 4-5 миллионов «Брайтон» может получить в виде бонусов. Контракт с футболистом будет рассчитан до июня 2026 года.
Троссард в текущем сезоне провел 16 матчей в АПЛ и забил 7 голов — это лучший результат в «Брайтоне».
28-летний футболист был отстранен от работы с основным составом «чаек». После этого агент игрока открыто выступил против главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби и потребовал трансфера своего клиента в другой клуб.
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Основные источники исследования