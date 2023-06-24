«Арсенал» планирует сделать еще одно предложение «Вест Хэму» по Райсу

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«Арсенал» все еще рассчитывает подписать полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса этим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, «канониры» готовят новое предложение по 24-летнему англичанину после того, как «молотобойцы» отказались продавать игрока за 75 миллионов фунтов и возможные бонусные выплаты в размере 15 миллионов фунтов.
В пятницу, 23 июня сообщалось, что «Манчестер Сити» стал главным претендентом на хавбека. Ключевым моментом в вопросе продажи Райса для «Вест Хэма» станет структура сделки и условия выплаты денег за трансфер.
Райс — воспитанник «Вест Хэма». В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 50 матчах за команду во всех турнирах и выиграл с ней Лигу конференций.