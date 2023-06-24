«Арсенал» планирует сделать еще одно предложение «Вест Хэму» по Райсу

«Арсенал» все еще рассчитывает подписать полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса этим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, «канониры» готовят новое предложение по 24-летнему англичанину после того, как «молотобойцы» отказались продавать игрока за 75 миллионов фунтов и возможные бонусные выплаты в размере 15 миллионов фунтов.

В пятницу, 23 июня сообщалось, что «Манчестер Сити» стал главным претендентом на хавбека. Ключевым моментом в вопросе продажи Райса для «Вест Хэма» станет структура сделки и условия выплаты денег за трансфер.

Райс — воспитанник «Вест Хэма». В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 50 матчах за команду во всех турнирах и выиграл с ней Лигу конференций.