Аршавин назвал российских футболистов, которые могли бы заиграть в «Арсенале»

Экс-нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» предположил, кто из российских игроков мог бы проявить себя в лондонском клубе.

— Есть сегодня в России футболист, способный заиграть в «Арсенале»?

— Головин — сто процентов! Он сейчас в самом соку. Полагаю, хорошие шансы и у Захаряна с Пиняевым. Талантливые ребята, с огромным потенциалом. Если бы Кузяев был лет на пять моложе, назвал бы еще и его. Но Далеру уже 31, в таком возрасте трудно рассчитывать на приглашение в топ-клуб АПЛ, — сказал Аршавин «СЭ».

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы. Он провел за лондонцев 144 матча, забил 31 мяч и отдал 46 голевых передач.

Полностью интервью Андрея Аршавина читайте на сайте «СЭ».