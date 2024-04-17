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Сегодня, 10:00

Аршавин назвал российских футболистов, которые могли бы заиграть в «Арсенале»

Александр Кружков
Обозреватель
Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» предположил, кто из российских игроков мог бы проявить себя в лондонском клубе.

— Есть сегодня в России футболист, способный заиграть в «Арсенале»?

— Головин — сто процентов! Он сейчас в самом соку. Полагаю, хорошие шансы и у Захаряна с Пиняевым. Талантливые ребята, с огромным потенциалом. Если бы Кузяев был лет на пять моложе, назвал бы еще и его. Но Далеру уже 31, в таком возрасте трудно рассчитывать на приглашение в топ-клуб АПЛ, — сказал Аршавин «СЭ».

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы. Он провел за лондонцев 144 матча, забил 31 мяч и отдал 46 голевых передач.

Полностью интервью Андрея Аршавина читайте на сайте «СЭ».

Александр Головин
Андрей Аршавин
Арсен Захарян
Далер Кузяев
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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