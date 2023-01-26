Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:08

Артета, Эмери и Де Дзерби среди претендентов на приз лучшему тренеру января в АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

АПЛ объявила имена претендентов на приз лучшему тренеру января.

На награду номинированы 5 специалистов: Микель Артета («Арсенал») — 3 матча за месяц, 2 победы, 1 ничья; Стив Купер («Ноттингем») — 2 победы, 2 ничьих; Роберто Де Дзерби («Брайтон») — 2 победы, 1 ничья; Унаи Эмери («Астон Вилла») — 3 победы, 1 ничья; Томас Франк («Брентфорд») — 2 победы, 1 ничья.

Победитель будет определен по результатам голосования болельщиков, которое продлится до 30 января.

Первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Арсенал», набравший 50 очков после 19 туров. На втором месте «Манчестер Сити» (45 очков), а замыкает тройку «Ньюкасл» (39 очков).

Футбол
Микель Артета
Роберто Де Дзерби
Унаи Эмери
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Игорь Левитин прокомментировал заявление МОК о критериях допуска российских спортсменов
Олимпийский чемпион Сихарулидзе назвал, за счет чего Трусова может вернуться на высочайший уровень
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
В ДНР заявили о взятии под контроль трассы из Покровского в Угледар
Песков заявил, что Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина
Рогозин: робот «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать танки Abrams и Leopard
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Челси» ведет переговоры с Канте

Полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон лишен водительских прав