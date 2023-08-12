Артета — о старте сезона АПЛ: «Это новый вызов и новая возможность»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча 1-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест».

«Я очень взволнован. Думаю, это новый вызов и новая возможность, — цитирует пресс-служба клуба Артету. — Мы очень свежи и готовы начать сезон. Мы рады, что первый матч пройдет на домашнем стадионе. «Ноттингем» обыграл нас в прошлом сезоне, в тот день они заслужили очки. Сейчас нам нужно будет играть лучше, чтобы добиться победы».

Матч «Арсенал» — «Ноттингем Форест» пройдет сегодня, 12 августа. Начало встречи — 14.30 мск.