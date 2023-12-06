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Сака: «Я бы не сказал, что «Арсенал» был не в лучшей форме в матче с «Лутоном»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал победу над «Лутоном» (4:3) в матче 15-го тура чемпионата Англии.

«Все знают, что здесь непросто играть, но я бы не сказал, что мы сегодня были не в лучшей форме. «Арсенал» создал много моментов. Победы на последних минутах? Если мы выиграем, это хороший знак. Нет ничего лучше, чем сыграть свой 200-й матч за «Арсенал», за команду, которую я люблю. Первый гол? Я увидел пространство, использовали его и забили», — цитирует BBC Сака.

«Арсенал» с 36 очками лидирует в турнирной таблице. «Лутон Таун» — на 17-й строчке (9 очков).

Деклан Райс. Гол Райса на 7-й добавленной минуте принес «Арсеналу» победу над «Лутоном»
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Букайо Сака
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