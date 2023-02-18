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Сегодня, 08:13

Артета рассказал о настрое «Арсенала» на матч с «Астон Виллой»

Виктория Кравченко
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Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что думает о предстоящем матче против «Астон Виллы» в АПЛ.

«Есть то, что мы должны постоянно улучшать. Сейчас эффективность наших действий у ворот соперника не так высока, как это было раньше, когда мы побеждали. В предстоящем матче против «Астон Виллы» мы должны показать свой максимум, чтобы победить», — цитирует Артету Metro.

Матч «Астон Вилла» — «Арсенал» состоится сегодня, 18 февраля. Клуб занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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