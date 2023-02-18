0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 07:41

Роджерс: «Я не буду умолять Мэддисона остаться в «Лестере»

Брендан Роджерс заявил, что не будет умолять Джеймса Мэддисона остаться в «Лестере»
Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал ситуацию с будущим полузащитника «лис» Джеймса Мэддисона.

«Было бы здорово [если бы он подписал новый контракт]. Он топ-игрок в этой лиге, он доказал это. Вы видите, как он развивается. Мы в «Лестере» делаем игроков лучше и даем предоставляем отличные условия. Но я не буду умолять игрока остаться. Они получают в клубе большую поддержку и знают, что такое быть игроком клуба», — сказал Роджерс на пресс-конференции.

Контракт 26-летнего Мэддисона с «Лестером» истекает летом 2024 года. В этом сезоне на счету полузащитника 18 матчей, 9 голов и 5 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

ФК Лестер
Брендан Роджерс
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Халк могуч даже в 36: экс-форвард «Зенита» разрывает бразильскую лигу голами со штрафных
Журналист Херш назвал российскую спецоперацию обоснованной
В США оценили необходимость нового выделения средств для помощи Украине
Поврежденный корабль «Прогресс МС-21» отстыковался от МКС
В Херсонской области предупредили о провокациях Киева в Снигиревке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

АПЛ: «Ноттингем» — «Манчестер Сити», «Астон Вилла» — «Арсенал» и другие матчи 24-го тура

Артета рассказал о настрое «Арсенала» на матч с «Астон Виллой»