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Сегодня, 06:22

Артета рассказал об ожиданиях в новом сезоне АПЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от нового сезона.

«Не знаю, поднимет ли этот результат слишком высокие ожидания. Я просто хотел получить этот трофей как можно быстрее, и тогда мы могли бы подумать о следующем, но мы знаем, что это футбол. Сегодня ты выигрываешь трофей, но завтра ты должен тренироваться, ты должен готовиться к игре с «Ноттингем Форест» в правильном направлении. Это будет совсем другая игра, очень сложная, и мы знаем, что нам нужно идти изо дня в день. Это здорово, это поднимает нам дух, веру и все такое, мы просто хотим играть лучше и побеждать. Вот что мы должны сделать», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

«Арсенал» в матче за Суперкубок Англии обыграл «Манчестер Сити» (1:1, 5:4 пен.). Для лондонцев это 17-й Суперкубок в истории.

ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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