Артета: «Жезус изменил статус «Арсенала». Он имеет огромное значение»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о возвращении нападающего команды Габриэла Жезуса после травмы, которую он получил на ЧМ-2022.

«Насколько важным стало возвращение Жезуса? Это имеет огромное значение. Его присутствие придает команде много качеств. У Габриэля опыт матчей за чемпионство. Он изменил динамику нашей игры и статус команды в целом, а также вселил веру», — заявил Артета в беседе со Sky Sports перед матчем.

На данный момент «Арсенал» выигрывает «Фулхэм» в матче 27-го тура АПЛ со счетом 2:0, бразилец начал матч на скамейке запасных.