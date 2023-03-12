0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:28

Артета: «Жезус изменил статус «Арсенала». Он имеет огромное значение»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о возвращении нападающего команды Габриэла Жезуса после травмы, которую он получил на ЧМ-2022.

«Насколько важным стало возвращение Жезуса? Это имеет огромное значение. Его присутствие придает команде много качеств. У Габриэля опыт матчей за чемпионство. Он изменил динамику нашей игры и статус команды в целом, а также вселил веру», — заявил Артета в беседе со Sky Sports перед матчем.

На данный момент «Арсенал» выигрывает «Фулхэм» в матче 27-го тура АПЛ со счетом 2:0, бразилец начал матч на скамейке запасных.

Англия. Премьер-лига. 27-й тур
12 мар, 17:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Арсенал

Габриэл Жезус
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Фулхэм
Микель Артета
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ВВС отстранила от эфира комментатора Гари Линекера
Российских фехтовальщиков вернули на международную арену. Это прорыв!
СМИ узнали о страхе Запада из-за применения РФ «Кинжалов» на Украине
Американский стратегический бомбардировщик заметили вблизи Санкт-Петербурга
В Twitter раскритиковали Макрона после слов о поражении России
Главу ЕК раскритиковали за слова о военных способностях РФ
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Манчестер Сити» Аканджи считает, что клуб может завоевать три трофея в этом сезоне

Трансфер Фрэнки де Йонга стал приоритетным для «Челси» на летнее трансферное окно