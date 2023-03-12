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Сегодня, 16:56

Защитник «Манчестер Сити» Аканджи считает, что клуб может завоевать три трофея в этом сезоне

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Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи поделился мнением о возможности клуба побороться за три трофея по итогам сезона.

«Мы все еще можем выиграть три трофея в этом сезоне. Надеюсь, мы завоюем их все. Это не будет легко, но мы будем бороться до конца сезона, и я надеюсь, что сможем поднять над головой все эти кубки», — цитирует Аканджи Football Daily.

«Манчестер Сити» с 61 очком занимает второе место в турнирной таблице АПЛ после 27 матчей. Команда Пепа Гвардиолы отстает от «Арсенала» на 2 балла. Кроме того, «горожане» продолжают выступать в Лиге чемпионов и Кубке Англии.

Футбол
ФК Манчестер Сити
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