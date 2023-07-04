Артур Мело — о выступлении за «Ливерпуль»: «Это были трудные времена»

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело рассказал о периоде выступлений за «Ливерпуль».

26-летний бразилец провел сезон-2022/23 в английском клубе на правах аренды.

«Думаю, мне немного не повезло, — цитрует Mundo Deportivo Мело. — Но это в прошлом, и я чувствую себя намного лучше, чем тогда. Я действительно хочу снова играть и показывать хорошие результаты. Это были трудные времена, но для меня было очень важно иметь поддержку от Клоппа и всего тренерского штаба, от моих товарищей по команде. Они очень помогли мне в трудную минуту. Я вернусь в Турин, но трансферное окно очень длинное, и мы не знаем, что произойдет. Может случиться что-то интересное для меня и для «Ювентуса». У меня есть контракт, и я его уважаю, но посмотрим».

Из-за проблем со здоровьем полузащитник сыграл за «Ливерпуль» только в одном матче (Лига чемпионов), проведя на поле 13 минут.