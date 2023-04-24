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Сегодня, 12:32

«Барселона» заинтересована в бесплатном подписании Кейта и Заа

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«Барселона» летом надеется подписать хавбека «Ливерпуля» Наби Кейта и форварда «Кристал Пэлас» Уилфреда Заа. Об этом сообщает Sport.es.

Контракты Кейта и Заа со своими клубами истекают в июне, и сине-гранатовые надеются подписать их бесплатно.

28-летний гвинеец провел 13 матчей за мерсисайдцев в этом сезоне во всех турнирах. Его трансферная стоимость по данным портала Transfermarkt — 16 миллионов евро.

Заа провел за «Пэлас» 25 матчей, забил 6 голов и отда 3 голевых передачи. Стоимость 30-летнего нападающего оценивается в районе 27 миллионов евро.

Вильфрид Заа
Наби Кейта
ФК Барселона
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