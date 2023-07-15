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Сегодня, 16:51

«Бавария» может арендовать Хулиана Альвареса, если не подпишет Кейна в летнее трансферное окно

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бавария» рассматривает альтернативы на случай, если клуб не сумеет договориться о трансфере форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна, сообщает Sky Sports.

По информации источника, последние переговоры между мюнхенцами и «шпорами» прошли в позитивном ключе, но остается вероятность, что лондонцы не отпустят 29-летнего форварда летом.

В этом случае «Бавария» может попытаться предварительно договориться с Кейном о переходе летом следующего года, когда у него истечет контракт с «Тоттенхэмом». А на этот сезон клуб рассматривает аренду нападающего «Манчестер Сити» Хулиана Альвареса.

В минувшем сезоне 23-летний аргентинец провел 49 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 5 голевых передач.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
Хулиан Альварес
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