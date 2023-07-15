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Сегодня, 16:59

«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Аталанте» трех игроков за Хойлунда

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» планирует предложить трех игроков вместе с суммой трансфера, чтобы подписать нападающего «Аталанты» Расмуса Хойлунда, сообщает Football Insider.

По данным источника, «красные дьяволы» отчаянно хотят заполучить датского форварда этим летом, но «Аталанта» хочет получить за своего 20-летнего игрока только деньги.

Сообщалось, что итальянская команда рассчитывает выручить от продажи футболиста не менее 50 миллионов, а с учетом бонусов — 75-80 миллионов.

Хойлунд выступает за «Аталанту» с августа 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 34 матчах за итальянскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Источник: Football Insider
Футбол
ФК Аталанта
ФК Манчестер Юнайтед
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