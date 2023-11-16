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Сегодня, 12:02

Байиндыр займет место в воротах «Манчестер Юнайтед» во время отъезда Онана на Кубок Африки

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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Алтай Байиндыр займет место в воротах манкунианцев на время отсутствия основного голкипера команды Андре Онана, который примет участие в Кубке Африки.

По информации ESPN, главный тренер команды Эрик тен Хаг не будет препятствовать отъезду Онана в сборную Камеруна. Вместо него основным голкипером станет Байиндыр, который перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Фенербахче» этим летом.

Кубок Африки состоится с 13 января по 11 февраля 2024 года.

В чемпионате Англии-2023/24 27-летний Онана провел 12 игр, в которых пропустил 16 мячей.

25-летний Байиндыр в этом сезоне не сыграл за манкунианцев ни одного матча.

После 12 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Андре Онана
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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