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Сегодня, 17:14

Беллингем признан самым дорогим полузащитником мира по версии Transfermarkt

Алина Савинова
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Портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих полузащитников мира.

Первую строчку в списке с большим отрывом занимает игрок «Реала» Джуд Беллингем — 180 миллионов евро. На втором месте располагается Джамал Мусиала из мюнхенской «Баварии», на третьем — Деклан Райс, выступающий за «Арсенал» (стоимость обоих футболистов — 110 миллионов евро).

Топ-10 самых дорогих полузащитников мира по версии Transfermarkt:

1. Джуд Беллингем («Реал», 180 миллионов евро);

2. Джамал Мусиала («Бавария», 110 миллионов евро);

3. Деклан Райс («Арсенал», 110 миллионов евро);

4. Родри («Манчестер Сити», 110 миллионов евро);

5. Флориан Виртц («Байер», 100 миллионов евро);

6. Федерико Вальверде («Реал», 100 миллионов евро);

7. Гави («Барселона», 90 миллионов евро);

8. Педри («Барселона», 90 миллионов евро);

9. Эдуардо Камавинга («Реал», 90 миллионов евро);

10. Мойсес Кайседо («Челси», 90 миллионов евро).

20-летний Беллингем летом этого года перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. За клуб из Мадрида он провел 21 матч во всех турнирах, отметившись 17 голами и 5 результативными передачами.

Деклан Райс
Джуд Беллингем
Футбол
ФК Реал
Джамал Мусиала
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