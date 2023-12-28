Онана может пропустить четыре матча «Манчестер Юнайтед» из-за Кубка Африки

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана получил вызов в сборную Камеруна на Кубок Африки-2024.

Турнир будет проходить с 13 января до 11 февраля. В связи с этим голкипер, скорее всего, не примет участия в четырех матчах «Манчестер Юнайтед». В этот период у «красных дьяволов» запланированы игры против «Тоттенхэма», «Вулверхэмптона», «Вест Хэма» и «Астон Виллы» в АПЛ.

Онана также может пропустить встречу против «Уигана» в рамках Кубка Англии 8 января, так как в этих числах будут проходит сборы его национальной команды.

В текущем сезоне 27-летний голкипер провел 19 матчей в чемпионате Англии, пропустил 25 мячей и 6 раз отыграл на ноль.