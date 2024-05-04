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Сегодня, 19:00

«Ньюкасл» разгромил «Бернли» в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Бернли» — «Ньюкасл».
Фото Reuters
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«Ньюкасл» в гостях одержал крупную победу над «Бернли» в матче 36-го тура АПЛ — 4:1.

За «сорок» отличились Каллум Уилсон (19-я минута), Шон Лонгстафф (35-я), Бруно Гимарайнс (40-я) и Александр Исак (55-я). Последний также не реализовал пенальти на 52-й минуте.

Единственный гол хозяев на 86-й минуте забил Дара О'Ши.

«Ньюкасл» (56 очков) поднялся на шестое место в АПЛ, обойдя «Манчестер Юнайтед» (54), но у манкунианцев есть одна игра в запасе.

«Бернли» (24) остается предпоследним в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
04 мая, 17:00. Turf Moor (Бернли)
Бернли
1:4
Ньюкасл Юнайтед

В параллельных матчах «Ноттингем Форест» на выезде победил «Шеффилд» (3:1), а «Брентфорд» и «Фулхэм» сыграли вничью — 0:0.

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
04 мая, 17:00. Bramall Lane (Шеффилд)
Шеффилд Юнайтед
1:3
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига. 36-й тур
04 мая, 17:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
0:0
Фулхэм

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Бернли
ФК Брентфорд
ФК Ноттингем Форест
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Фулхэм
ФК Шеффилд Юнайтед
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