«Ньюкасл» разгромил «Бернли» в АПЛ

«Ньюкасл» в гостях одержал крупную победу над «Бернли» в матче 36-го тура АПЛ — 4:1.

За «сорок» отличились Каллум Уилсон (19-я минута), Шон Лонгстафф (35-я), Бруно Гимарайнс (40-я) и Александр Исак (55-я). Последний также не реализовал пенальти на 52-й минуте.

Единственный гол хозяев на 86-й минуте забил Дара О'Ши.

«Ньюкасл» (56 очков) поднялся на шестое место в АПЛ, обойдя «Манчестер Юнайтед» (54), но у манкунианцев есть одна игра в запасе.

«Бернли» (24) остается предпоследним в турнирной таблице.

В параллельных матчах «Ноттингем Форест» на выезде победил «Шеффилд» (3:1), а «Брентфорд» и «Фулхэм» сыграли вничью — 0:0.