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Сегодня, 15:15

«Борнмут» — «Арсенал»: прямая трансляция матча АПЛ (видео)

Прямая трансляция матча АПЛ «Борнмут» — «Арсенал» начнется в 17.00 мск 30 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Букайо Сака.
Букайо Сака.
Фото Reuters
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«Борнмут» на своем поле примет лондонский «Арсенал» в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу 30 сентября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Дин Корт» в Борнмуте, начало — в 17.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча АПЛ «Борнмут» — «Арсенал» будет доступна в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

Следить за ключевыми событиями встречи чемпионата Англии можно будет в матч-центре сайта «СЭ».

«Борнмут» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ с тремя очками. «Арсенал» располагается на пятой строчке с 14 баллами.

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Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Борнмут
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