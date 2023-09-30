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Сегодня, 15:30

«МЮ» — «Кристал Пэлас»: прямая трансляция матча АПЛ (видео)

Прямая трансляция матча АПЛ «МЮ» — «Кристал Пэлас» начнется в 17.00 мск 30 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Харри Магуайр.
Харри Магуайр.
Фото Reuters
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«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Кристал Пэлас» в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу в субботу, 30 сентября. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, начало — в 17.00 мск.

Бесплатная видеотрансляция матча АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» будет доступна в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

Ключевые события встречи чемпионата Англии будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

«МЮ», который тренирует Эрик тен Хаг, занимает девятое место с 9 очками в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» вместе с Роем Ходжсоном располагается на десятой строчке с 8 баллами.

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Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Юнайтед
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