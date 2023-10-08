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Сегодня, 17:56

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Брайтоном», Салах оформил дубль

Ана Горшкова
Корреспондент
Мохамед Салах.
Фото Reuters
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«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 8-го тура чемпионата Англии — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Фалмер».

Счет в игре на 20-й минуте открыл форвард хозяев Симон Адингра после ошибки Вирджила ван Дейка. Затем на 40-й минуте нападающий гостей Мохамед Салах сравнял счет.

На 45+1-й минуте Салах реализовал пенальти и вывел команду вперед. На 79-й минуте защитник «Брайтона» Льюис Данк сделал счет равным.

«Ливерпуль» набрал 17 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» находится на 6-й строчке (16 очков).

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
08 окт, 16:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
2:2
Ливерпуль

В других матчах 8-го тура АПЛ «Ньюкасл» и «Вест Хэм» сыграли вничью (2:2), «Вулверхэмптон» и «Астон Вилла» тоже не выявили победителя — 1:1.

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
08 окт, 16:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
2:2
Ньюкасл Юнайтед
Англия. Премьер-лига. 8-й тур
08 окт, 16:00. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон
1:1
Астон Вилла

Источник: Таблица АПЛ
ФК Астон Вилла
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
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