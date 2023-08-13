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Сегодня, 15:00

«Брентфорд» — «Тоттенхэм»: прямая трансляция матча АПЛ — смотреть онлайн (видео)

Прямая трансляция матча АПЛ «Брентфорд» — «Тоттенхэм» начнется в 16.00 мск 13 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Ришарлисон.
Ришарлисон.
Фото Reuters
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13 августа, в воскресенье, «Брентфорд» дома сыграет с «Тоттенхэмом» в матче первого тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча пройдет на стадионе «Гтек Коммьюнити Стадиум» в Брентфорде, начало — в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния «Брентфорд» — «Тоттенхэм» с формальными событиями. Смотреть видеотрансляцию игры можно будет бесплатно в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

В сезоне-2022/2023 «Тоттенхэм» занял восьмое место с 60 очками в турнирной таблице АПЛ. «Брентфорд» стал девятым с 59 баллами.

Ранее, 12 августа, форвард «шпор» Харри Кейн перешел в «Баварию» за 100 миллионов евро (еще 20 будет выплачено в качестве бонусов).

Полный календарь чемпионата Англии и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
13 авг, 16:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
Тоттенхэм

Источник: https://www.sport-express.ru/football/england/
Футбол
ФК Брентфорд
ФК Тоттенхэм Хотспур
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