Букайо Сака близок к продлению контракта с «Арсеналом» до 2027 года

Сегодня, 15:08
Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает в своих социальных сетях журналист Николо Скира.
По информации источника, новый контракт будет действовать до 2027 года. Зарплата полузащитника и другие детали соглашения пока не известны.
Сака выступает за «Арсенал» с 2019 года. Нынешнее соглашение 21-летнего английского футболиста с клубом рассчитано до июня 2024-го.
В текущем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах за «Арсенал», забил восемь голов и отдал семь результативных передач.