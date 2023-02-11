Букайо Сака близок к продлению контракта с «Арсеналом» до 2027 года

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает в своих социальных сетях журналист Николо Скира.

По информации источника, новый контракт будет действовать до 2027 года. Зарплата полузащитника и другие детали соглашения пока не известны.

Сака выступает за «Арсенал» с 2019 года. Нынешнее соглашение 21-летнего английского футболиста с клубом рассчитано до июня 2024-го.

В текущем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах за «Арсенал», забил восемь голов и отдал семь результативных передач.