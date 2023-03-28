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Сегодня, 17:11

Букайо Сака подпишет новый контракт с «Арсеналом», несмотря на интерес других клубов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака подпишет новый контракт с лондонцами, утверждает Фабрицио Романо.

Действующее соглашение 21-летнего англичанина с «канонирами» истекает летом 2024 года. По информации источника, интерес к нему проявляют несколько клубов, но сам Сака настроен на подписание нового контракта с «Арсеналом».

В текущем сезоне вингер провел 38 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 110 миллионов евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Букайо Сака
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