Букайо Сака подпишет новый контракт с «Арсеналом», несмотря на интерес других клубов

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака подпишет новый контракт с лондонцами, утверждает Фабрицио Романо.

Действующее соглашение 21-летнего англичанина с «канонирами» истекает летом 2024 года. По информации источника, интерес к нему проявляют несколько клубов, но сам Сака настроен на подписание нового контракта с «Арсеналом».

В текущем сезоне вингер провел 38 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 110 миллионов евро.