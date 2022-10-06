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Сегодня, 10:43

Букайо Сака согласовал новый контракт с «Арсеналом»

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник Букайо Сака согласовал с лондонским «Арсеналом» новое трудовое соглашение, сообщает Football Insider.

В скором времени стороны подпишут долгосрочный контракт, который будет рассчитан до 2027 года.

21-летний Сако Букайо выступает за лондонскую команду с июля 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает Сака в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне английской премьер-лиги вингер провел 8 матчей, записав на свой счет 1 забитый мяч и 4 результативные передачи.

ФК Арсенал (Лондон)
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