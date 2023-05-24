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Сегодня, 09:55

Букайо Сака высказался о перспективах «Арсенала»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Арсенала» Букайо Сака высказался о перспективах своей команды на будущие сезоны.

«Прошло уже очень много времени с тех пор, когда этот клуб играл в Лиге чемпионов. Я действительно с нетерпением жду вечеров вторника и среды на этом стадионе, атмосфера на котором будет особенной. Я увидел много перемен. Я видео, как команда и клуб растут, и единственное, что может радовать нас всех, — это то, что мы движемся в правильном направлении. Время на нашей стороне. Вы можете посмотреть на нашу команду, многие игроки молоды. Мы голодны до побед, многие из нас не выигрывали трофеев в «Арсенале», поэтому мы хотим добиться больших успехов. Если вы понаблюдаете за нашими словами, то поймете, что мы хотим победить», — сказал Сака в интервью пресс-службе «Арсенала».

«Канониры» располагаются на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 81 очко за 37 матчей.

В следующем сезоне «Арсенал» впервые сыграет в Лиге чемпионов с сезона-2016/17.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Букайо Сака
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