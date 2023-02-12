Малуда — о Захаряне и «Челси»: «У него не должно быть препятствий для перехода из-за национальности»

Бывший нападающий «Челси» Флоран Малуда в интервью «СЭ» оценил шансы полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна на переход в лондонский клуб.

«В прошлом это было вполне возможно. Давайте посмотрим. Как раз миссия футбола — объединять людей. Если Захарян хороший футболист, у него не должно быть препятствий для перехода из-за его национальности. Посмотрим. Надеюсь, у него получится сыграть не только за «Челси», а вообще попробовать себя в АПЛ. Именно в Англию переходят лучшие игроки и показывают себя. Как я уже сказал, у меня есть друзья в России. Они рассказывают о проблемах даже в обучении, они не могут просто приехать, поэтому проходят курсы онлайн. Всегда можно найти решение. Все делают то, что можно. Но жизнь идет своим чередом, и я верю, что спорт может стать той вещью, которая объединит людей», — сказал Малуда «СЭ».

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 22 матча, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 15 миллионов евро.