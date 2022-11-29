Бывший защитник «Арсенала» и «Ливерпуля» Коло Туре стал главным тренером «Уигана»

Бывший защитник «Арсенала», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Коло Туре занял пост главного тренера «Уигана», сообщает пресс?служба английской команды.

41-летний специалист заключил контракт на 3,5 года. Для Туре самостоятельная работа на посту главного тренера станет первой в карьере.

Ранее Туре входил в тренерский штаб «Лестера» с 2019 года.

Первый матч под руководством Коло Туре «Уиган» проведет 10 декабря против «Миллуолла».

«Уиган» выступает во втором по силе английском дивизионе и после 21 тура занимает 22?е место в турнирной таблице, имея в своем активе 23 очка.