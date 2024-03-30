«Челси» сыграет с «Бернли» в матче 30-го тура чемпионата Англии в субботу, 30 марта. Игра состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит — в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Челси» — «Бернли» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в тематических пабликах социальной сети «ВКонтакте».

Лондонский клуб набрал 39 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда из Бернли с 17 баллами располагается на 19-й строчке чемпионата Англии.

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