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29 марта, 23:02

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола рассказал о состоянии здоровья Де Брейне

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии полузащитника Кевина Брейне.

16 марта 32-летний бельгиец пропустил матч 1/4 финала Кубка Англии с «Ньюкаслом» (2:0) из-за травмы паха.

«Кевин очень важен для нас. Это был тяжелый сезон для него из-за травм. Он долгое время отсутствовал. Вчера он действительно хорошо тренировался. Посмотрим, что Де Брейне сделает в ближайшие несколько дней», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».

В текущем сезоне Де Брейне провел 14 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 13 голевых передач. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка в 28 встречах. В ближайшем туре чемпионата Англии манчестерцы сыграют с «Арсеналом». Встреча состоится 31 марта. Начало — в 18.30 мск.

Кевин де Брейне
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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