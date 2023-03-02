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Сегодня, 18:59

«Челси» готов удвоить нынешнюю зарплату Осимхена в случае его перехода из «Наполи»

Виктор Осимхен.
Фото Global Look Press
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«Челси» продолжает проявлять активный интерес к нападающему «Наполи» Виктору Осимхену.

По информации Calciomercato, владелец лондонского клуба Тод Боули готов платить 24-летнему нигерийскому футболисту девять миллионов евро в год — эта сумма в два раза превышает нынешнюю зарплату игрока. Как сообщает издание, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не готов отпускать нападающего менее чем за 120 миллионов евро.

В текущем сезоне серии А Осимхен провел в составе «Наполи» 20 матчей, в которых забил 19 голов и отдал три результативные передачи. После 24 туров неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата, опережая идущий вторым «Интер» на 18 очков.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Осимхена в 70 миллионов евро.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
ФК Челси
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