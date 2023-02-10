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Сегодня, 14:54

«Челси» избавится от двух полузащитников летом

Виталий Косик
Корреспондент
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«Челси» не может договорится с полузащитниками Нголо Канте и Мэйсоном Маунтом о продлении контракта, сообщает Evening Standard.

По информации источника, оба футболиста могут покинуть клуб летом. Канте попал в сферу интересов «Барселоны», «Атлетико» и «Реала». Маунт может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

В текущем сезоне 31-летний француз сыграл за «Челси» всего два матча и не отличился результативными действиями. Большую часть игр француз пропустил из-за травмы колена.

24-летний англичанин провел за «синих» 28 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Мейсон Маунт
Н`Голо Канте
Футбол
ФК Челси
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