«Манчестер Сити» и «Челси» сыграли вничью, забив 8 голов

«Манчестер Сити» и «Челси» сыграли вничью в 12-м туре чемпионата Англии — 4:4.

У «горожан» форвард Эрлин Холанн открыл счет на 25-й минуте, реализовав пенальти. Спустя 4 минуты лондонцы забили ответный мяч. На 37-й минуте Рахим Стерлинг вывел «синих» вперед, однако игрок «Сити» Мануэль Аканджи на 45+1-й минуте сравнял счет.

Во втором тайме Холанн на 47-й минуте оформил дубль. Спустя 20 минут Николас Джексон снова сравнял счет. На 86-й минуте Родри вывел гостей вперед, но на 90+5-й минуте хавбек «Челси» Коул Палмер забил четвертый гол с пенальти и спас команду от поражения.

«Манчестер Сити» сохранил лидерство в таблице АПЛ, набрав 28 очков. «Челси» (16) поднялся на 10-е место.

25 ноября «горожане» сыграют с «Ливерпулем» в 13-м туре чемпионата Англии. «Челси» в этот же день встретится с «Ньюкаслом».