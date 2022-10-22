Гол Каземиро на 90+4-й минуте спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче с «Челси»

Сегодня, 21:22
«Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» на своем поле в матче 13-го тура чемпионата Англии — 1:1.
Полузащитник хозяев Жоржиньо открыл счет с пенальти на 87-й минуте, однако хавбек гостей Каземиро забил на 90+4-й минуте и спас свою команду от поражения
«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 21 очком в 11 матчах, «Манчестер Юнайтед» идет на пятой строчке с 20 очками в 11 встречах.
В следующем туре «Челси» встретится на выезде с «Брайтоном», а «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Вест Хэм».
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Основные источники исследования