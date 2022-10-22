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Сегодня, 21:22

Гол Каземиро на 90+4-й минуте спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче с «Челси»

Иван Торопцев
Корреспондент
Каземиро (слева) и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Фото Reuters

«Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» на своем поле в матче 13-го тура чемпионата Англии — 1:1.

Полузащитник хозяев Жоржиньо открыл счет с пенальти на 87-й минуте, однако хавбек гостей Каземиро забил на 90+4-й минуте и спас свою команду от поражения

«Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 21 очком в 11 матчах, «Манчестер Юнайтед» идет на пятой строчке с 20 очками в 11 встречах.

В следующем туре «Челси» встретится на выезде с «Брайтоном», а «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Вест Хэм».

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
22 окт, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:1
Манчестер Юнайтед

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 3
Матч завершен

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 1
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
1
3
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