«Челси» может досрочно расторгнуть аренду Закарии в январе

«Челси» рассматривает возможность досрочного расторжения аренды полузащитника Дениса Закарии из «Ювентуса», сообщает 90min.

25-летний швейцарец не входит в планы главного тренера лондонцев Грэма Поттера и может покинуть английский клуб в январе.

«Челси» арендовал Закарию у «Ювентуса» в начале сентября с правом выкупа. Футболист еще не провел ни одного матча за «синих». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.