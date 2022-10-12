«Челси» может досрочно расторгнуть аренду Закарии в январе

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«Челси» рассматривает возможность досрочного расторжения аренды полузащитника Дениса Закарии из «Ювентуса», сообщает 90min.
25-летний швейцарец не входит в планы главного тренера лондонцев Грэма Поттера и может покинуть английский клуб в январе.
«Челси» арендовал Закарию у «Ювентуса» в начале сентября с правом выкупа. Футболист еще не провел ни одного матча за «синих». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования