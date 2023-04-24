«Челси» планирует подписать 19-летнего хавбека «Саутгемптона» Ромео Лавиа

По информации Football Insider, «Челси» прилагает все усилия, чтобы подписать полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа.

Синие уже установили контакт с представителями 19-летнего футболиста, чтобы попробовать обойти жесткую конкуренцию за игрока. У «Манчестер Сити» есть пункт о подписании бельгийца, который не может вступить в силу до 2024 года. Ранее футболист представлял команды «горожан» U-18 и U-21. Лавиа перешел в «Саутгемптон» летом прошлого года за 12 миллионов евро. Помимо «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал» следят за прогрессом бельгийца и рассчитывают подписать его в ближайшее окно переходов.

В текущем сезоне он провел 29 матчей за «святых» и отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.