Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:40

«Челси» планирует подписать 19-летнего хавбека «Саутгемптона» Ромео Лавиа

Telegram Дзен

По информации Football Insider, «Челси» прилагает все усилия, чтобы подписать полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа.

Синие уже установили контакт с представителями 19-летнего футболиста, чтобы попробовать обойти жесткую конкуренцию за игрока. У «Манчестер Сити» есть пункт о подписании бельгийца, который не может вступить в силу до 2024 года. Ранее футболист представлял команды «горожан» U-18 и U-21. Лавиа перешел в «Саутгемптон» летом прошлого года за 12 миллионов евро. Помимо «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал» следят за прогрессом бельгийца и рассчитывают подписать его в ближайшее окно переходов.

В текущем сезоне он провел 29 матчей за «святых» и отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Футбол
ФК Саутгемптон
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону
«Немедленно несите носилки! Он умрет». Кошмар канадского вратаря: кровь била ручьем на лед
Посла КНР в Париже просят объявить персоной нон грата за слова о Крыме
Посол Китая во Франции Лю Шайе признал Крым российским
ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
FT: Зеленский опасается, что мобилизация не спасет ВСУ от провала контрнаступления
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арсенал» намерен побороться за бразильского вундеркинда Роке

Тен Хаг намерен сделать все, чтобы не дать «Манчестер Сити» завоевать требл