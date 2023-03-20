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20 марта, 23:41

«Челси» рассматривает Андреаса Перейру из «Фулхэма» в качестве замены Маунту

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Полузащитник «Фулхэма» Андреас Перейра может перейти в «Челси», сообщает ESPN.

По информации источника, 27-летний бразилец рассматривается «Челси» в качестве потенциальной замены Мэйсону Маунту.

Ранее сообщалось, что «Челси» летом готов расстаться с Маунтом, поскольку не может договориться с англичанином о новом контракте. Действующее соглашение полузащитника истекает летом 2024 года.

«Фулхэм» летом прошлого года выкупил Перейру у «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 27 матчей в АПЛ, в которых забил 2 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 16 миллионов евро.

Мейсон Маунт
Футбол
ФК Фулхэм
ФК Челси
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