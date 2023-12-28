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Сегодня, 15:10

«Челси» рассматривает Осимхена и Мартинеса в качестве зимнего усиления

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен и форвард «Интера» Лаутаро Мартинес входят в сферу интересов «Челси», сообщает 90min.

По информации источника, руководство «Челси» намерено совершить несколько трансферов в зимнее трансферное окно. В сферу интересов лондонского клуба входят форварды Осимхен и Мартинес, а также защитник «Астон Виллы» Мэтт Кэш, в котором «аристократы» видят замену Рису Джеймсу. В трансферном списке «Челси» значатся голкиперы Георгий Мамардашвили («Валенсия») и Унаи Симон («Атлетик»).

На данный момент «Челси» с 25 очками в 19 матчах занимает 10-е место в АПЛ.

В этом сезоне 24-летний Осимхен провел за «Наполи» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 3 результативными передачами. 26-летний Мартинес сыграл 16 матчей в серии А, забив 15 голов и сделав 2 результативные передачи.

Виктор Осимхен
Унаи Симон
Футбол
ФК Челси
Лаутаро Мартинес
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