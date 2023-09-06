Чилуэлл призвал болельщиков «Челси» потерпеть, чтобы команда добилась успеха

Защитник «Челси» Бен Чилуэлл высказался о работе главного тренера команды Маурисио Почеттино.

«Необходимо терпение. Я понимаю, что болельщики хотят, чтобы мы побеждали неделю за неделей – это то, к чему они привыкли и всегда имели – это совершенно понятно.

Менеджер провел выдающуюся работу, когда пришел. Мы все воодушевлены тем, что он пытается сделать с клубом. С таким молодым и захватывающим составом. Если мы все проявим терпение, то сможем добиться успеха», – приводит слова Чилуэлла Evening Standard.

Почеттино возглавил «Челси» летом этого года. Лондонцы провели пять матчей под его руководством, в которых одержали две победы, один раз сыграли вничью и дважды уступили.

После 4 туров «Челси» с 4 очками занимает 12-е место в АПЛ.