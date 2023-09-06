France Football назвал номинантов на приз лучшему молодому футболисту 2023 года

France Football опубликовал список претендентов на «Трофей Копа», вручаемый лучшему молодому игроку года.

В число номинантов вошли: Джуд Беллингем («Боруссия»/«Реал»), Гави («Барселона»), Джамал Мусиала («Бавария»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Педри («Барселона»), Хави Симонс («ПСЖ»/«Лейпциг»), Антониу Силва («Бенфика»), Расмус Хойлунд («Аталанта»/«Манчестер Юнайтед») и Элье Ваи («Монпелье»/«Ланс»).

France Football ежегодно вручает «Трофей Копа» с 2018 года. Последним обладателем награды стал полузащитник «Барселоны» Гави, а за год до этого победителем стал его одноклубник Педри. Оба игрока вошли в список номиннатов в этом году.