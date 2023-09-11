Деклан Райс назвал Артету ключевым фактором его перехода в «Арсенал»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс рассказал, почему решил перейти в лондонский клуб.

«Артета сыграл для меня ключевую роль в выборе «Арсенала». В тот момент, когда я встретил его, я понял, что он тот, за кого я хочу играть в следующей части своей карьеры. То, как он говорил, его аура, то, как он видит игру. Я очень доволен своим решением, я чувствую себя как дома», — сказал Райс в интервью «Channel 4 Sport».

24-летний англичанин перешел в «Арсенал» и «Вест Хэма» в летнее трансферное окно. Сумма его трансфера оценивается в 122 миллиона евро. Этот переход стал самым дорогим за всю историю «канониров».

Райс провел за «Арсенал» 5 матчей, в которых отметился одним голом.