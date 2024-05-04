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Сегодня, 15:39

Райс: «Арсенал» создан для того, чтобы завоевывать самые престижные трофеи»

Райс заявил, что болельщики «Арсенала» заслужили чемпионства в текущем сезоне
Алина Савинова
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Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс поделился мыслями о борьбе команды за чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

«Болельщики очень этого заслуживают. Оглядываясь на историю и уровень клуба, все это невероятно. «Арсенал» создан для того, чтобы завоевывать самые престижные трофеи», — сказал Райс в интервью TNT Sports.

На данный момент «Арсенал» с 80 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии. Идущий на втором месте «Манчестер Сити» уступает лондонцам один балл, однако у горожан есть еще один матч в запасе.

В 36-м туре АПЛ «Арсенал» на своем поле принимает «Борнмут».

 

 

Деклан Райс
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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