Райс: «Арсенал» создан для того, чтобы завоевывать самые престижные трофеи»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс поделился мыслями о борьбе команды за чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

«Болельщики очень этого заслуживают. Оглядываясь на историю и уровень клуба, все это невероятно. «Арсенал» создан для того, чтобы завоевывать самые престижные трофеи», — сказал Райс в интервью TNT Sports.

На данный момент «Арсенал» с 80 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии. Идущий на втором месте «Манчестер Сити» уступает лондонцам один балл, однако у горожан есть еще один матч в запасе.

В 36-м туре АПЛ «Арсенал» на своем поле принимает «Борнмут».