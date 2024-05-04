«Арсенал» и «Борнмут» встретятся в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу 4 мая, в субботу. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало — в 14.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция игры «Арсенал» — «Борнмут» будет доступна в прямом эфире в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Приводим несколько вариантов для просмотра — 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

Следите за ключевыми событиями противостояния 36-го тура АПЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Арсенал» с главным тренером Микелем Артетой лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 80 очками. «Борнмут» под руководством Андони Ираолы набрал 48 баллов и идет на десятой строчке в АПЛ.

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