Дембеле может продолжить карьеру в АПЛ

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Клуб АПЛ интересуется форвардом «Лиона» Мусой Дмебеле, сообщает Николо Скира в соцсетях. в подписании 26-летнего футболиста заинтересована «Астон Вилла».
По данным источника, стороны уже ведут переговоры. Игрок может перейти в «Виллу» на правах свободного агента или же за сниженную сумму отступных. Контракт Дембеле с «Лионом» рассчитан 2023 года.
За «Лион» футболист играет с 2018 года, перейдя из шотландского «Селтика». В нынешнем сезоне лиги 1 Мусса забил два гола в 14 встречах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования