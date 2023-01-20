Дембеле может продолжить карьеру в АПЛ

Клуб АПЛ интересуется форвардом «Лиона» Мусой Дмебеле, сообщает Николо Скира в соцсетях. в подписании 26-летнего футболиста заинтересована «Астон Вилла».

По данным источника, стороны уже ведут переговоры. Игрок может перейти в «Виллу» на правах свободного агента или же за сниженную сумму отступных. Контракт Дембеле с «Лионом» рассчитан 2023 года.

За «Лион» футболист играет с 2018 года, перейдя из шотландского «Селтика». В нынешнем сезоне лиги 1 Мусса забил два гола в 14 встречах.