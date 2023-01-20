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Сегодня, 10:45

Дембеле может продолжить карьеру в АПЛ

Виктория Кравченко
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Клуб АПЛ интересуется форвардом «Лиона» Мусой Дмебеле, сообщает Николо Скира в соцсетях. в подписании 26-летнего футболиста заинтересована «Астон Вилла».

По данным источника, стороны уже ведут переговоры. Игрок может перейти в «Виллу» на правах свободного агента или же за сниженную сумму отступных. Контракт Дембеле с «Лионом» рассчитан 2023 года.

За «Лион» футболист играет с 2018 года, перейдя из шотландского «Селтика». В нынешнем сезоне лиги 1 Мусса забил два гола в 14 встречах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
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⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Мусса Дембеле (ФК Лион)
ФК Астон Вилла
ФК Лион
0
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