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Сегодня, 22:40

Бекхэм: «Я считаю тен Хага хорошим тренером, просто у него сейчас трудное время»

Виктория Кравченко
Дэвид Бекхэм.
Фото USA Today Sports
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм рассказал, что думает о главном тренере манкунианцев Эрике тен Хаге. Он назвал его отличным специалистом и отметил, что сейчас у него непростое время.

«Мы все хотим, чтобы шум ушел от этого клуба куда подальше, чтобы владельцы наконец приняли решение. Мы нуждаемся в этом. Ради клуба, ради болельщиков, игроков и тренера. Мы один из величайших клубов в мире, и мы хотим стабильности. Я знаю людей, которые вернут «Манчестер Юнайтед» на вершину», — цитирует Бекхэма Sky Sports.

Сегодня, 7 октября, «Манчестер Юнайтед» в добавленное время вырвал победу у «Брентфорда» в домашнем матче — 3:2.

После этой игры команда Эрика тен Хага занимает 9-е место в таблице АПЛ, набрав 12 очков. «Брентфорд» с 7 очками располагается на 14-й позиции.

Дэвид Бекхэм
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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