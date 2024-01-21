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Сегодня, 17:04

Джон Терри оценил результаты «Челси» под руководством Почеттино

Виктория Кравченко
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Экс-футболист «Челси» Джон Терри рассказал, что думает о результатах лондонского клуба в этом сезоне.

«Сейчас у «Челси» не самое лучшее положение, но Почеттино нужно дать время, так как он является очень хорошим тренером. Я видел его работу. У «Челси» молодая команда, которой пока далеко до «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», — цитирует Терри Daily Mail.

После 21 тура АПЛ «Челси» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

Почеттино возглавил лондонский клуб в ибле 2023 года.

Джон Терри
Маурисио Почеттино
ФК Челси
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