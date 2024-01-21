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Сегодня, 19:03

«Вест Хэм» в концовке упустил победу над «Шеффилд Юнайтед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Шеффилд Юнайтед» — «Вест Хэм».
Фото Reuters
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«Вест Хэм» на выезде сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче 21-го тура АПЛ — 2:2.

За «молотобойцев» забили Максвел Корне (28-я минута) и Джеймс Уорд-Прауз, который реализовал пенальти на 78-й минуте.

За хозяев отличились Бен Бреретон Диас (44-я) и Олли Макберни, забивший решающий гол с пенальти на 90+13-й минуте.

Команды доигрывали матч вдесятером — на 90+1-й минуте «Шеффилд» остался в меньшинстве после удаления Райана Брюстера, но через 6 минут вторую желтую карточку получил Владимир Цоуфал.

«Вест Хэм» (37 очков) занимает шестое место в АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» (9) продолжает замыкать турнирную таблицу.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
21 янв, 17:00. Bramall Lane (Шеффилд)
Шеффилд Юнайтед
2:2
Вест Хэм

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Шеффилд Юнайтед
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