Энцо Фернандес перенес операцию и не сыграет до конца сезона

Полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес не примет участия в оставшихся матчах текущего сезона, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 23-летний футболист перенес операцию по поводу паховой грыжи и в связи с этим пропустит остаток сезона. Однако медики гарантируют, что Фернандес успеет восстановиться к Кубку Америки, который пройдет с 20 июня по 14 июля 2024 года в США.

В этом сезоне полузащитник провел 40 матчей за «Челси» во всех турнирах, забив 7 голов и сделав 3 результативные передачи. Он присоединился к лондонской команде в 2023 году.

За национальную команду Аргентины Фернандес всего сыграл 21 матч, в которых отметился 4 голами.