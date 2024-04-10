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Сегодня, 13:53

Фернандес: «Челси» еще не видел настоящего, лучшего Энцо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес прокомментировал свои выступления за команду.

«Мне нравится играть в «Челси», а этот клуб еще не видел настоящего, лучшего Энцо. Я упорно работаю, чтобы достичь той версии себя, которую вы видели на чемпионате мира. Я все еще не чувствую себя на 100 процентов на этом уровне, но делаю для этого все возможное. Это произойдет», — приводит слова Фернандеса журналист Фабрицио Романо.

Фернандес перешел в «Челси» из «Бенфики» в январе прошлого года. С того момента 23-летний аргентинец провел за лондонцев 60 матчей, забил 7 мячей и сделал 5 результативных передач.

Футбол
ФК Челси
Энцо Фернандес
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